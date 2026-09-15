I commenti di Pellegrino e Oulai dopo il Pisa: il giudizio sulla sua prestazione e sulla vittoria della squadra

Redazione VN
Mastantuono

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Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Fiorentina per 3-0 contro il Pisa:

Non direi che quando gioco segno, mi sembra un po' troppo, ma ci provo sempre. Abbiamo passato il turno, sono contento perché quella è la cosa più importante. Vogliamo mettere alle spalle un periodo difficile e migliorare ancora, possiamo tenere di più il pallone ed è quello che cercheremo di fare.

Le parole di Oulai

In seconda battuta, Inao Oulai, è intervenuto parlando dei prossimi impegni della squadra:
Il lavoro degli attaccanti è stato importante, sono felice di questa vittoria. Ora ci aspettano due partite importanti contro il Napoli: dobbiamo fare di tutto per vincere in campionato e passare il turno in coppa.
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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