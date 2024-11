Ultras Apoel: “Domani sarà un inferno. Tanti club si sono inchinati in questi anni”

L'atmosfera che domani sera si troverà la Fiorentina al Neo GSP di Nicosia, sarà infuocata. Sicuramente non sarà un problema per la squadra di Palladino che in questi due anni di Conferenze ha calcato campi ben più caldi, come Poznan e Sivas. In più in questa stagione la Fiorentina ha aggiunto giocatori di grande esperienza europea e quindi capaci di sopportare ambienti come quello che si troverà di fronte domani. Il match valido per la terza giornata di Conference, per l'Apoel sarà storico. In primis per i festeggiamenti per il 98° anniversario della fondazione del club cipriota e poi perché la stagione non sta andando bene e quella di domani potrebbe essere l'occasione per rilanciarsi. Per questo sul proprio profilo Instagram la pagina "Apoel ultras official" ha pubblicato una foto di una delle loro coreografie con un bellissimo discorso motivazionale per tutti i tifosi gialloblù: