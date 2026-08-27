L'Atalanta poco fa ha superato 1-0 l'Hapoel Tel Aviv sul campo neutro di Miskolc, conquistando l'accesso alla fase campionato di Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, alla squadra nerazzurra è bastato un centro siglato da Gianluca Scamacca (tra l'altro appena entrato in campo) nella ripresa per chiudere il discorso qualificazione. Dopo un primo tempo complicato ed un inizio gara che ha visto la compagine israeliana premere in attacco, gli orobici hanno retto l'onda d'urto per poi prendere il pallino del gioco nella ripresa.

Nel secondo tempo, infatti, l'ingresso di Pasalic, De Ketelaere ed appunto Scamacca ha permesso all'Atalanta di esprimersi meglio ed infatti è arrivato il gol-partita sugli sviluppi di un corner (72'). Gli uomini di Maurizio Sarri hanno poi gestito la parte finale del match senza troppi patemi d'animo, portando a casa la posta in palio. Domani dalle 13 il sorteggio per comporre i gironi della fase campionato, sia per quanto riguarda l'Europa League che la Conference.