Da 0-2 a 3-2 con tre reti in sette minuti
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Una serata che sembrava destinata a trasformarsi in un passo falso europeo si è chiusa con un'impresa rocambolesca. L'Atalanta di Maurizio Sarri espugna il Gradski Stadion superando il Borac Banja Luka per 3-2, ribaltando il doppio svantaggio del primo tempo con tre reti segnate tra l'86' e il 93', approfittando anche della doppia inferiorità numerica dei padroni di casa nel finale.
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