Sono state sorteggiate le possibili avversarie della Fiorentina nel play off di Conference League. A differenza degli anni scorsi, si tratta di due squadre meno conosciute, una proveniente dall'Armenia e l'altra dall'Ungheria: FC Ararat-Armenia e Puskas Akademia FC. I viola affronteranno la vincitrice dello scontro del 3° turno di qualificazione che vedrà opposte queste due squadre [LEGGI]. Ma andiamo a conoscerle meglio.

FC Ararat-Armenia

Il Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia meglio noto come, è una società calcistica armena con sede nella città di Erevan. La società è stata fondata nel 2017 come FA Avan Academy da Ruben Hayrapetyan, sulla base di giovani giocatori diplomati presso l'Accademia di calcio di Erevan e di molti giovani giocatori del P'yownik.

All'inizio del 2018, il club è stato rilevato dall'uomo d'affari russo-armeno Samvel Karapetyan che ha rinominato il club come Ararat-Moskva. Il club è stato riorganizzato allorquando all'Ararat Mosca è stata negata in Russia la licenza per la stagione successiva. Dopo essere stato promosso nella massima serie armena, ha cambiato nuovamente la sua denominazione, questa volta in Ararat-Armenia, e parteciperà alla massima serie con questo nome. Allenato da Artak Oseyan, il club ha giocato nella massima serie armena della stagione 2017-2018. Nella stagione 2018/19 ha vinto il primo titolo come Campione d'Armenia e lo stesso è accaduto nel 2019/20, dove vinse anche la Supercoppa del paese. Per alcuni anni non ha vinto più nessun trofeo, fino ad arrivare alla stagione appena terminata, la 2023/24, dove per la prima vota ha vinto anche la Coppa d'Armenia. Nella sua piccola storia, l'Ararat ha collezionato anche una partecipazione in Champions League e una in Europa League.

Puskas Akademia FC

La Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia meglio nota semplicemente come, è una società calcistica ungherese con sede nel villaggio di Felcsút, squadra giovanile del Videoton fondata nel 2005.. Milita nella Nemzeti Bajnokság I, la massima serie del campionato ungherese. Molti calciatori di questa squadra, sopra l'Under 18, giocano nella seconda squadra del Videoton.

Alla sua prima stagione nella massima categoria ungherese, la società conclude il campionato al terzultimo posto, salvandosi con diverse giornate d'anticipo dalla retrocessione. Nella stagione 2017-2018 arriva per la prima volta nella sua storia in finale di Coppa d’Ungheria, eliminando in semifinale il Debrecen (4-0 andata e 0-2 ritorno) e perdendo ai rigori la finale contro l'Ujpest. Nella stagione 2020-21 conclude il campionato al secondo posto, miglior piazzamento della propria storia. Nel 2019/20, 2021/22 e 2023/24 ottiene tre terzi posti, con l'ultimo che li porterebbe a giocare, in caso battessero l'Ararat, contro la Fiorentina, in due sfide valevoli per i preliminari d'accesso alla prossima Conference League.