L'Inter affronta lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Segui il live su Violanews.com
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In attesa della sfida contro la Fiorentina di domenica alle 12.30, l'Inter scende in campo in Champions League. Dopo due sconfitte i nerazzurri proveranno a ribaltare il trend negativo contro lo Shakhtar Donetsk.
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