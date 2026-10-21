L'Inter affronta lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Segui il live su Violanews.com

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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In attesa della sfida contro la Fiorentina di domenica alle 12.30, l'Inter scende in campo in Champions League. Dopo due sconfitte i nerazzurri proveranno a ribaltare il trend negativo contro lo Shakhtar Donetsk.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A

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