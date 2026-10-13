Serata amara, anzi amarissima, per Inter e Napoli in Champions League. A livello continentale il calcio italiano fa ancora fatica ed i risultati di questa sera lo dimostrano. Partiamo dai campioni del nostro campionato, che cadono a sorpresa contro il Brugge in casa: 3-4 il risultato finale, con uomo del match quel Nicolò Tresoldi che Roberto Mancini vorrebbe strappare alla Germania e portare in azzurro. Il classe 2004 è stato autore di una tripletta che ha condannato Lautaro (doppietta per lui) e soci alla seconda sconfitta consecutiva in altrettante partite.

Un clamoroso errore di Politano sull'1-0 per il Napoli, invece, ha dato il via al momentaneo pareggio del Villareal, che ha poi raddoppiato e infine realizzato anche il terzo gol contro una formazione, quella partenopea, che si è sciolta come neve al sole alla prima vera difficoltà della partita. Gli uomini di Allegri restano ancorati a quota 0 punti, dopo la sconfitta alla prima giornata contro l'Arsenal. Stessa sorte, per il momento, per l'Inter di Chivu.