Segui gli aggiornamenti delle italiane in campo. L'Inter è impegnata a Rotterdam, la Roma affronta il Manchester United

Redazione VN
Brova dei fatti Vanoli

Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Serata europea per le italiane in Champions League. Nella quarta giornata della fase campionato, Inter e Roma sono impegnate in due trasferte: i nerazzurri affrontano il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam, mentre i giallorossi fanno visita al Manchester United nella suggestiva cornice di Old Trafford.

FBL-EUR-C1-LOGO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti