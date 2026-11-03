Segui gli aggiornamenti delle italiane in campo. L'Inter è impegnata a Rotterdam, la Roma affronta il Manchester United
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Serata europea per le italiane in Champions League. Nella quarta giornata della fase campionato, Inter e Roma sono impegnate in due trasferte: i nerazzurri affrontano il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam, mentre i giallorossi fanno visita al Manchester United nella suggestiva cornice di Old Trafford.
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