Il mercato della Juventus non sembra intenzionato a fermarsi. Dopo gli arrivi di Randal Kolo Muani e Alajbegovic, i bianconeri hanno intensificato i contatti per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proseguono i dialoghi tra la Juventus, l’agente Kia Joorabchian e il club inglese, che avrebbe già aperto alla possibilità di una cessione in prestito. Un’operazione fortemente voluta dal direttore sportivo Frederic Massara, che aveva già cercato di portare l’ex Bologna alla Roma e che ora punta a regalarlo a Luciano Spalletti.

Con Zirkzee, la Juventus completerebbe un reparto offensivo di altissimo livello, mentre sullo sfondo resta il nome di Mateo Pellegrino del Parma, che al momento appare però in secondo piano rispetto all’olandese.

La situazione interessa anche la Fiorentina. Nelle ultime settimane, infatti, sia Zirkzee che Pellegrino sono stati accostati ai viola come possibili rinforzi offensivi. Tuttavia, un eventuale affondo del club di Giuseppe Commisso dipenderebbe esclusivamente da un’uscita nel reparto avanzato.

Al momento, il principale indiziato a lasciare il Viola Park sembra essere Roberto Piccoli, seguito con interesse da Genoa e Lazio. Diverso il discorso per Moise Kean, il cui futuro resta monitorato ma che continua a rappresentare il punto di riferimento dell’attacco di Fabio Grosso.

Per quanto riguarda Zirkzee, l’ipotesi Fiorentina appare oggi complicata: l’attaccante olandese difficilmente accetterebbe un ruolo da alternativa. Più concreta, invece, resta la pista che porta a Mateo Pellegrino, profilo che la dirigenza viola continua a seguire con attenzione e che potrebbe tornare d’attualità qualora si liberasse un posto nel reparto offensivo.