Vlap critica i giocatori viola: “Loro atteggiamento non mi è piaciuto”

"Io ho avuto una grande opportunità nel primo tempo, ma sfortunatamente anche gli attaccanti della Fiorentina difendono bene (Cabral, ndr) e non ho potuto segnare. Abbiamo combattuto dall'inizio alla fine, abbiamo fatto il possibile. Quello che non mi è piaciuto è stato il loro atteggiamento, perdere tempo sui falli, anche se non è per quello che abbiamo perso. Ci è mancato un pizzico di fortuna nell'occasione finale. E' un vero peccato che l'avventura europea finisca qui".