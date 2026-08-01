Luca Montenegro lascia la Fiorentina in prestito: il centrocampista classe 2007 si trasferisce alle Dolomiti Bellunesi dopo lo Scudetto Primavera.
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina ufficializza una nuova uscita dal proprio settore giovanile. Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, Luca Montenegro lascia momentaneamente il club viola e si trasferisce in prestito alle Dolomiti Bellunesi.
Il centrocampista classe 2007 intraprende così una nuova esperienza dopo una stagione particolarmente importante, culminata con la conquista dello Scudetto Primavera con la maglia della Fiorentina.
Montenegro riparte dalle Dolomiti Bellunesi
Per il giovane talento viola si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita. Dopo essersi messo in evidenza con la formazione Primavera, Montenegro avrà ora l'opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi e accumulare minuti ed esperienza.
La Fiorentina continuerà a seguire da vicino la sua evoluzione, con l'obiettivo di valorizzare uno dei profili più interessanti usciti dal vivaio viola negli ultimi anni.
Le Dolomiti Bellunesi accolgono quindi un centrocampista reduce dal trionfo nazionale Primavera, pronto a mettersi alla prova in una nuova realtà e a continuare il proprio percorso di crescita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA