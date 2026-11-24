Serata da ricordare per Maat Daniel Caprini, attaccante esterno classe 2006 cresciuto in viola tra Under 17 e Primavera per il quale la Fiorentina si è tenuta un diritto di eventuale controriscatto nei confronti del Cesena, squadra della cadetteria che lo ha in rosa da quest'estate. Dopo un inizio di stagione trascorso ai margini della squadra titolare, nell'ultimo mese il ragazzo ha iniziato ad accrescere il proprio minutaggio, fino alle ultime due partite, in cui il tecnico dei romagnoli Alino Diamanti gli ha consegnato la maglia da titolare.

E Caprini ha ripagato la fiducia del suo allenatore con un gran gol, il primo per lui tra i professionisti (l'anno scorso a Mantova, sempre in Serie B, non era riuscito a segnare). E' stata, infatti, la rete siglata dal classe 2006 alla mezz'ora della sfida contro l'Ascoli a sbloccare l'incontro, terminato poi con un roboante 5-1 a favore dei Diamanti-boys. Un tiro da fuori, a giro, imparabile per il portiere avversario, che ha spianato la strada ai romagnoli. Caprini con una grande azione personale ha messo lo zampino pure nel terzo gol cesenate.