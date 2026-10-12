Un contrasto violentissimo, le lacrime, l’uscita dal campo in barella e una diagnosi che fa gelare il sangue. La sfida tra Lille e Le Havre si trascina dietro una coda di furiose polemiche e lascia una ferita pesantissima a Tiago Santos, vittima di un duro intervento di Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, il cui cartellino appartiene ancora alla Fiorentina, è finito al centro di uno scontro frontale tra i due club per un tackle dalle conseguenze devastanti.

La diagnosi e il dramma di Tiago Santos

Gli accertamenti medici hanno confermato la diagnosi peggiore per il terzino portoghese: rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, associata a una lesione meniscale. Un verdetto drammatico che impone al classe 2002 un lungo e complesso percorso di riabilitazione. Per Tiago Santos si tratta di una ricaduta da incubo, arrivata dopo un analogo infortunio al ginocchio patito nel recente passato.

La furia del Lille: "Intervento pericoloso, chiediamo spiegazioni"

A far esplodere la polemica è stata la dura presa di posizione ufficiale del Lille. In una nota particolarmente severa, la società del Nord ha definito l'impatto un tackle da dietro, sconsiderato e privo di controllo. A scatenare l'indignazione del club non sono state soltanto le conseguenze fisiche per il giocatore, ma soprattutto la gestione della terna arbitrale guidata dal direttore di gara Bastien Dechepy: Richardson non è stato nemmeno ammonito, a fronte di un'azione che secondo i dirigenti del Lille avrebbe meritato il cartellino rosso diretto.

Nel comunicato viene inoltre evidenziato un secondo intervento molto deciso dello stesso Richardson ai danni di Dilane Bakwa, anch'esso rimasto esente da sanzioni. Il Lille ha così annunciato di essersi rivolto alla FFF (Federazione Francese) e alla LFP (Lega Calcio) per chiedere chiarimenti sull'operato di arbitro e VAR, sollecitando l'intervento della Commissione Disciplinare ed ipotizzando possibili azioni legali a tutela dei propri tesserati.

La risposta del Le Havre: "Rispetto per le decisioni sul campo"

Non si è fatta attendere la controrisposta del Le Havre. Attraverso una nota ufficiale, l'HAC e il giocatore hanno innanzitutto espresso il proprio sincero e totale supporto a Tiago Santos, augurandogli una rapida guarigione. Allo stesso tempo, però, la società normanna ha difeso l'operato del direttore di gara e del VAR, che non hanno ritenuto punibile l'intervento con alcun provvedimento.

Le Havre ha quindi messo in discussione la scelta del Lille di richiedere una sanzione a posteriori, sottolineando come una misura simile esuli dall'attuale quadro normativo vigente e ribadendo la necessità di un rispetto reciproco tra i club della Ligue 1.

Prospettive e polemiche

Se per Tiago Santos comincia ora il capitolo più duro, quello dell'operazione e dei lunghi mesi di terapia, la posizione di Amir Richardson rimane al centro di un acceso dibattito mediatico e regolamentare in Francia, destinato a far discutere ancora a lungo nelle prossime settimane.