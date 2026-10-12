Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno

Redazione VN

Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha toccato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

I giocatori soffrono l'intensità della città. Paratici ha preparazione, livello internazionale. Corvino era meglio di tutti nel trovare equilibrio nella costruzione della squadra. La situazione in difesa è preoccupante, davanti si è perso un grande bomber. Nessuno ci ha mai raccontato cosa ha Kean.

Dragusin

Nelle mezze disfatte c'è sempre lui, è una delusione. Ma non andrei verso un accanimento dei singoli. La squadra è scollegate e in costante affanno difensivamente parlando.
Brovarone

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