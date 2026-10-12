Nel corso della trasmissione 30°minuto su Italia 7, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha analizzato l'episodio controverso nel finale di gara a Marassi, dove Fagioli aveva spedito la palla in rete dopo una punizione battuta a sorpresa.

La battuta rapida si può fare ed è un vantaggio, ma chi decide se e come riprendere il gioco è sempre l'arbitro in base a ciò che accade in campo. Se ritiene che i calciatori debbano essere soccorsi, se sta valutando le condizioni o se percepisce che il campo non è pronto, ha la facoltà di fermare tutto. Nel caso specifico, l'arbitro ha ritenuto che non ci fossero le precondizioni per far ripartire l'azione. Non a caso il portiere del Genoa stava andando verso l'esterno dell'area per sincerarsi delle condizioni di un compagno a terra.