Gianfranco Teotino ai microfoni di Radio Sportiva

Redazione VN
Andreazzoli

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L'ex dirigente viola Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento della Fiorentina. Le sue parole:

La Fiorentina ha un problema: i difensori sono troppo deboli e fragili, in qualsiasi accoppiamento. Non ho mai avuto una grande considerazione di Dragusin, che è considerato a livello internazionale importante. Ranieri lo abbiamo visto a Genova, Pongracic è quello che è.

De Gea

Non regge i 90 minuti senza fare un errore o avere un'incertezza. L'età si fa sentire purtroppo. Hanno dato via Martinelli per tenere un secondo di cui non si fidano.
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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