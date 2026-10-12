La Fiorentina starebbe intensificando l’attività di osservazione nel campionato svizzero, seguendo diversi giovani attraverso la propria rete di scout.

Secondo il portale 4-4-2.com, tra i profili seguiti dai viola figura Daniel Dos Santos, trequartista classe 2002 del Lugano. Il giocatore, svizzero con passaporto portoghese, avrebbe attirato anche l’interesse della Lazio.

Le due società starebbero valutando un’offerta di circa 4 milioni di euro, cifra però inferiore alle richieste del Lugano. Il dossier potrebbe tornare d’attualità a gennaio, alla riapertura del mercato. Intanto Dos Santos ha totalizzato 17 presenze e 8 gol tra campionato e coppe in questo avvio di stagione.