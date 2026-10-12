"De Gea? Poteva fare meglio sul primo gol"
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Intervenuto a Lady Radio, Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, opinionista e sostenitore viola, ha commentato la sconfitta della squadra contro il Genoa:
Oulai e Fagioli possono convivere, ma se all'ivoriano cambi ruolo, devi aspettare che si adatti. Per me può giocare dietro le punte, perché ha dribbling e corsa, ma le distanze sono diverse. De Gea? Poteva fare meglio sul primo gol, ha preso la palla male e gli è sfuggita. Mastantuono si vede che ha i numeri e sul recupero fisico credo sia come ha detto Vanoli: i giovani ci mettono meno. Non ha la fisicità di Pellegrino, ma in Argentina ti fanno volare via, quindi è abituato. Ma non sa difendersi: pensa così tanto alla giocata che non si sa difendere. Viola Park? Inizio ad essere convinto che il contatto con i tifosi ti faccia tenere i piedi nella realtà. A questa Fiorentina manca questa cosa. Spero si recuperi questo rapporto, che ora non c'è.
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