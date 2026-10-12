"La Fiorentina e Vanoli non hanno percepito il pericolo"

Redazione VN
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Intervenuto a Lady Radio, Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha analizzato la sconfitta dei viola contro il Genoa:

“Che il Genoa volesse giocare mezzora a tutta, avendo messo Messias e El Shaarawy, che insieme hanno 70 anni, lo avrebbe capito anche un ragazzino. La Fiorentina e Vanoli non hanno percepito il pericolo. Poi tutto diventa più difficile se davanti ognuno fa cosa gli pare. Mastantuono non passa mezzo pallone, ieri li ha persi tutti. Andare sotto la curva a fine partita? Ma che roba è? Io non ho fatto mezzo allenamento a porte chiuse in vita mia. Serve ritrovare il contatto con la gente, ma quello vero”.
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