Dusan Vlahovic ha iniziato la sua avventura al Besiktas con 6 gol nelle prime 5 partite. Dopo la parentesi alla Juventus, il trasferimento in Turchia sembra avergli restituito continuità sotto porta, riaccendendo l’attenzione sul suo potenziale.

In panchina ha ritrovato Vincenzo Italiano, con cui aveva già lavorato alla Fiorentina. Durante quell’esperienza, il serbo si era affermato tra gli attaccanti più interessanti del calcio italiano, attirando l’interesse dei grandi club grazie alle reti e alle prestazioni in maglia viola.

L’impatto nel nuovo campionato è significativo e offre segnali positivi. Sarà però il prosieguo della stagione a stabilire se questo avvio prolifico potrà trasformarsi in una vera rinascita, sostenuta da un rendimento costante.