Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il centrocampista ex Spezia Francesco Cassata, attualmente in attesa di una nuova sistemazione sul mercato degli svincolati, ha tracciato un bilancio sui tanti allenatori incrociati lungo il proprio percorso calcistico. Tra le varie figure carismatiche incontrate sul campo, il classe '97 ha riservato parole al miele per l'ex tecnico della Fiorentina Fabio Grosso.

"Decisivo nel passaggio dalla Primavera ai grandi"

Cassata ha spiegato come l'impatto di Grosso sia stato fondamentale in una fase delicatissima di transizione della sua vita atletica e personale, ovvero quando l'ex allenatore viola era alla guida della Juventus Primavera:

"Se devo fare una scelta e fare un solo nome tra i tecnici avuti diciamo che dico Fabio Grosso. Ho avuto la grande fortuna nel tempo di lavorare con tantissimi allenatori bravi e preparati, ma lui l'ho incrociato in un momento davvero particolare della mia carriera, esattamente quando stavo compiendo il salto dalla Primavera alla prima squadra. Parliamo di un passaggio che per un giovane calciatore non è mai semplice o scontato da affrontare, e lui in quel frangente è stato straordinario nel capirmi. Mi ha trasmesso un'enorme fiducia facendomi sentire centrale e importante, e credo che in quel preciso momento fosse esattamente ciò di cui avevo bisogno. Mi ha dato un aiuto gigantesco sia dal punto di vista del calciatore sia sotto l'aspetto umano, e per questo gli sarò sempre profondamente riconoscente".