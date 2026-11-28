L’allenatore dell’Avellino, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa di Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito alla squadra campana. Il classe 2006 si è ormai conquistato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni e sta contribuendo all’ottimo campionato della sua squadra, attualmente al quarto posto in classifica. Queste le parole del tecnico:

Martinelli è un portiere di grande qualità e con una personalità importante. Nonostante la giovane età, non si lascia intimorire. A volte riesce ad anticipare situazioni e a fare letture che noi stessi magari arriviamo a leggere dopo.