Alessandro Nesta ha elogiato in conferenza stampa Tommaso Martinelli, portiere della Fiorentina in prestito all’Avellino
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L’allenatore dell’Avellino, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa di Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito alla squadra campana. Il classe 2006 si è ormai conquistato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni e sta contribuendo all’ottimo campionato della sua squadra, attualmente al quarto posto in classifica. Queste le parole del tecnico:
Martinelli è un portiere di grande qualità e con una personalità importante. Nonostante la giovane età, non si lascia intimorire. A volte riesce ad anticipare situazioni e a fare letture che noi stessi magari arriviamo a leggere dopo.
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