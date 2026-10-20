Juric incorona Kouadio dopo la vittoria sul Cagliari: "È un bellissimo prospetto, ha la fiducia di tutti e vuole migliorare"

Redazione VN
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Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Monza contro il Cagliari in cui ha segnato il primo dei 4 gol Eddy Kouadio:

Eddy è un ragazzo che nella Fiorentina giocava in Primavera e qualche presenza in prima squadra, è un bellissimo prospetto. E' un ragazzo molto serio, che vuole migliorare, ha la fiducia di tutti e speriamo che continua così. Al di là del gol, oggi ha fatto cose veramente belle
Kouadio Monza

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