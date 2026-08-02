Pietro Comuzzo ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino nell'amichevole vinta 1-0 in casa del Burnley
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Al termine della sua prima gara disputata con il Torino, vinta per 1-0 contro il Burnley, Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo debutto in granata. Il difensore in prestito dalla Fiorentina ha giocato da titolare per oltre un'ora di gioco in Inghilterra:
Sono contento di essere arrivato qui, di essere arrivato in questa società, in questa piazza importante. Le sensazioni in allenamento in realtà sono sempre state positive. Oggi si è visto in campo: abbiamo lottato, stiamo iniziando a trovare le giuste distanze.
Uno sguardo al passato
Mi reputo fortunato per aver vissuto un anno in cui magari sono cresciuto tantissimo, un altro anno in cui ho avuto tanti momenti di difficoltà e credo che, diciamo la mia fortuna è quella di aver vissuto questo in così poco tempo, qualcosa che mi porta solo ad avere un bagaglio sempre più grande di esperienza da portare dietro nonostante magari abbia solo 21 anni e ad essere magari più pronto ad affrontarli in maniera migliore e con più serenità a quello che poi accadrà in futuro.
Il nuovo tecnico
Abate? Sicuramente col mister abbiamo la possibilità e la fiducia per farlo, ha le idee chiare su come giocare, di andare forte in pressione e quindi creare una mentalità di fiducia, di aiuto reciproco, di giocare con serenità perché poi quando giochi con serenità alla fine i risultati vengono, le qualità vengono fuori, quindi è anche tutto più facile e tutto più bello
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