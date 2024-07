Vaeyens: “Contro la Fiorentina sarà stimolante. Squadra di grande esperienza”

Le parole del direttore sportivo del Parma in vista della sfida contro la Fiorentina in programma per la prima di campionato

17 o 18 agosto. Questa la data che vedrà la Fiorentina impegnata nella prima giornata della Serie A 2024/2025. La prima apparizione della squadra di mister Palladino sarà in tra le mura dell'Ennio Tardini di Parma , proprio contro quel Parma che lo scorso dicembre fece spaventare, e non poco, i tifosi viola agli ottavi di Coppa Italia. Ancora 44 giorni di attesa, ma anche in Emilia fremono per l'avvio di stagione. Roel Vaeyens, Managing Director Sport del Parma, ha parlato della sfida contro la Fiorentina. Ecco le parole su Parmacalcio1913.com: