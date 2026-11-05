Più di Mbappé, più di Haaland, più di Vinicius. E' il nuovo Pallone d'Oro Harry Kane ad essere, da oggi, il calciatore d'Europa più pagato. Con i 25 milioni di parte fissa più una serie di bonus facilmente raggiungibili, l'ex Tottenham può battere come incassi annuali le altre stelle del Vecchio Continente. Una vera e proprio svolta per il Bayern Monaco, come spiega gazzetta.it: solitamente i bavaresi per i calciatori sopra i 30 anni stipulavano prolungamenti di un anno, mentre per il loro attuale numero 9 si sono superati sia dal punto di vista economico che di durata dell'accordo (fino al 2029).

"Al Bayern mi sento a casa - ha affermato Kane -, amo questo club, i tifosi e la città. La squadra è meravigliosa e Kompany è un allenatore fantastico. Sono fiero di fare parte di questa società. Tutta la mia famiglia è felice, ci tenevo a restare. Pensando al futuro fremo, voglio vincere ancora tanti titoli con questo grandissimo club". Kane è il più pagato d'Europa anche perché ha grandi liberta circa i diritti d'immagine. Lo riporta gazzetta.it.