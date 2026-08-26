Il figlio del tecnico della Fiorentina, Filippo, giocherà per il Crotone
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Per un Grosso che allena ce n'è uno che gioca. Il Crotone ha ufficializzato l'acquisto di Filippo Grosso, centrocampista classe 2006 proveniente dal Frosinone, figlio del tecnico della Fiorentina Fabio.
Curiosità, il figlio di Fabio è un classe 2006, l'anno in cui papà Fabio divenne campione del mondo segnando il rigore decisivo contro la Francia che valse il quarto trionfo azzurro ai Mondiali. Il comunicato:
Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Crotone per la cessione del calciatore Filippo Grosso. Il centrocampista, classe 2006, si trasferirà a titolo temporaneo.
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