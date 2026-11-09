Non c'è pace in casa Juventus in una stagione funestata dagli infortuni. Per un rientro avvenuto nella sfida del Franchi contro la Fiorentina, quello di Celik, ecco un nuovo stop pesante direttamente scaturito dal match contro i viola. Pierre Kalulu si è infatti fermato nel corso del pareggio per 2-2 e gli esami strumentali effettuati questa mattina al J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro.

I tempi di recupero per il difensore

Il difensore francese non potrà così rispondere alla convocazione della sua Nazionale per le prossime sfide di Nations League contro Italia e Turchia, rimanendo a Torino per sottoporsi alle cure del caso. I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 20-30 giorni, costringendo lo staff tecnico bianconero a fare a meno di lui per diverse settimane dopo la sosta.