Luciano Spalletti non ha solo preso di mira Pisacane, ma anche l'ex Fiorentina Yerry Mina. L'allenatore della Juventus infatti, nell'acceso posto gara di Cagliari, ha attaccato anche il centrale dei sardi: "Mina come l’anno scorso ci ha portato in giro con i suoi comportamenti, dovremmo essere tutelati qualche volta per qualche atteggiamento".

Non è mancata la replica del colombiano che ai microfoni di DAZN ha risposto così: "Io antisportivo in campo? Non ho sentito quello che ha detto Spalletti, io gli ho detto ti voglio bene mister. Faccio il mio calcio e continuo così".