La Lazio vince, la Fiorentina continua a perdere

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Alessandro Bocci, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il momento della Serie A. Bene la Lazio, prima in classifica, mentre la Fiorentina perde ancora:

La Signora attacca sempre, ma è incisiva solo alla fine. Amorim è staccato quattro punti dalla vetta, Spalletti cinque. Tempo per rimontare c’è, ma non giocando così. Il nervosismo dello juventino, che alla fine litiga con Pisacane e viene espulso, è la fotografia delle tensioni bianconere. In testa con l’Inter c’è la Lazio che mai aveva vinto cinque delle prime sei partite. Rino Gattuso ha saputo trasformare la delusione più grande della sua carriera, il terzo Mondiale di fila mancato dall’Italia, in energia e nella voglia di andare oltre i propri limiti: la sua squadra, bella e sostenibile, è un insegnamento per società che spendono tanto e non raccolgono niente, come la Fiorentina. È difficile immaginare la Lazio così in alto alla fine del campionato, ma per adesso è davanti alla Roma che sul lago, sino all’espulsione di Malen, è andata più vicina alla vittoria di quanto non lo abbia fatto il Como. Gasperini è l’anti Chivu.
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