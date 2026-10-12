Il ritorno dalla sosta ha segnato un passo indietro inatteso per la Fiorentina, sconfitta dal Genoa a Marassi con una prestazione negativa sul piano tecnico, tattico e caratteriale. Dopo i quattro punti conquistati contro Venezia e Napoli, accompagnati da prove complessivamente discrete, le tre settimane di pausa sembravano poter consentire a Vanoli di passare da “aggiustatore” a costruttore della squadra, nonostante l’assenza di otto nazionali per almeno quindici giorni. Il campo ha invece smentito le aspettative, rendendo necessaria un’analisi dei problemi per trovare rapidamente delle soluzioni.

Senza Atta, condizionato fin dall’inizio della stagione da un problema all’addome, Vanoli ha scelto a sorpresa Oulai come trequartista nel 4-2-3-1: l’ivoriano è apparso completamente spaesato alle spalle del centravanti. Esiste un programma specifico per inserirlo nel gioco viola, ma questa soluzione non sembra quella giusta. Sorprende soprattutto il limitato impiego di Gonçalves, sostituto naturale di Atta, entrato soltanto a dieci minuti dalla fine nonostante tre settimane di allenamenti continui e le parole positive del tecnico alla vigilia.

Non ha funzionato neppure la scelta di Beto al posto di Pellegrino, nonostante il primo fosse indietro di condizione rispetto all’argentino e rientrasse dagli impegni con la Guinea-Bissau. Pellegrino, invece, è il miglior marcatore della squadra insieme a Mastantuono, con tre reti. L’abbondanza di alternative non si è dunque trasformata nel valore aggiunto sperato: le decisioni di Vanoli vanno riconsiderate per individuare le idee giuste e avviare davvero il percorso di crescita e, soprattutto, di risalita. Lo scrive il Corriere dello Sport.