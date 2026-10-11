Finale ad altissima tensione alla Unipol Domus dopo l’1-1 tra Cagliari e Juventus. Al triplice fischio dell’arbitro Marcenaro, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si sono avvicinati per il consueto saluto, ma tra i due è nato subito un acceso confronto verbale, con momenti di forte tensione e l’intervento dei rispettivi staff per separarli.

Il direttore di gara ha quindi estratto il cartellino rosso per entrambi gli allenatori. Spalletti è stato accompagnato verso il tunnel, mentre Pisacane ha protestato chiedendo spiegazioni per il provvedimento. In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, i due tecnici saranno squalificati per il prossimo turno: la Juventus affronterà la Lazio, mentre il Cagliari sarà impegnato contro il Monza. La partita era terminata 1-1, con Maldini a segno per i rossoblù e Kolo Muani autore del pareggio bianconero nella ripresa.