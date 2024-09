Sartini (All. Vancouver MLS): “Sogno lo scudetto della Fiorentina dalla Fiesole”

Le parole di un tifoso viola, nonché allenatore in MLS dei Vancouver Whitecaps Vanni Sartini, in una breve intervista rilasciata

Vanni Sartini ha avuto un percorso tutt’altro che usuale: docente dei corsi per allenatori della FIGC, assistente di Davide Nicola in Serie A , mister in prima persona in Canada, paese di cui si è laureato campione nazionale nel 2022 e nel 2023 alla guida dei Vancouver Whitecaps , una delle tre squadre del paese che gioca nella MLS. Grande tifoso della Fiorentina , ecco un breve estratto delle sue parole rilasciate a Sportellate:

Una curiosità. Sei grande tifoso della Fiorentina: la segui anche dal Canada?

"Sì, la seguo anche dal Canada. Mi sveglio la mattina presto per vedere la Fiorentina e bestemmiare. Io prima di tutto sono un tifoso di calcio: a me piace il calcio, e quando gioca la Viola tutti mi dicono sempre “Il tuo sogno è allenare la Fiorentina”. No: il mio sogno è essere in Curva Fiesole quando si vince lo Scudetto. Perché quello è amore, non è lavoro."