Saponara in astinenza da calcio: “Mi manca tutto del mio lavoro. Con Liverani grande rapporto”

A Riccardo Saponara manca proprio tutto del suo lavoro. Che poi non è altro che il calcio. In un’intervista a Sky Sport, il fantasista del Lecce in prestito dalla Fiorentina ha raccontato:

Sono dipendente dal calcio, mi manca tutto, dagli allenamenti ai compagni. L’adrenalina che viviamo ogni singolo giorno della nostra carriera è insostituibile. Tutte queste difficoltà che sono emerse per la ripresa del campionato fanno perdere entusiasmo e ci stiamo scaricando. Liverani? Appena arrivato a Lecce con il mister è nato un bellissimo rapporto, mi ha subito messo al centro del progetto tecnico, mi ha dato responsabilità e tutto questo ha facilitato il mio inserimento nel gruppo giallorosso.