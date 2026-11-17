Wayne Rooney è stata una super star del calcio inglese, fin da giovanissimo. Quel gol in Everton-Arsenal lo ha lanciato nel grande calcio, come ragazzo prodigio. Una pressione che Wazza ha faticato a gestire, come raccontato al podcast Life at The Midpoint:

"Era probabilmente il periodo migliore della mia carriera dal punto di vista del gioco, ma faticavo a gestire tutto. Ho capito di avere bisogno di aiuto per superare quel momento difficile. Sono arrivato a un punto in cui ho pensato al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno. Non volevo vedere gente per strada. Non volevo entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio sul campo da calcio, ma in tutto il resto ho avuto davvero difficoltà"