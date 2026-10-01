Nella vicenda tra Ronaldo e il Portogallo è intervenuto anche il primo ministro
VIDEO - Roma, ecco il nuovo stadio. Il cantiere a partire dal 2027
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Gli opinionisti
Fagioli è il vero capolavoro di Vanoli. Kayode e tutta una serie di cose assurde
Rassegna stampa
Restyling Franchi: ok alla copertura in Fiesole. E a ottobre lo snodo Project
News viola
Mastantuono: "Alla Fiorentina mi sento libero. La mia vita è cambiata"
Esclusive
Il pagellone di settembre: dalle parole di Grosso alle lacrime di Fagioli
Nazionali
Scaloni protegge Mastantuono: "Pensiamo sia un veterano, ma ha 19 anni. Va tutelato"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti