Nella vicenda tra Ronaldo e il Portogallo è intervenuto anche il primo ministro

Redazione VN
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La situazione tra Cristiano Ronaldo e la Nazionale portoghese continua a suscitare attenzione, tanto da oltrepassare i confini del calcio e arrivare fino alle istituzioni del Paese. Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record, il primo ministro Luis Montenegro avrebbe contattato il presidente della Federazione portoghese Pedro Proença con l'obiettivo di poter avere un confronto con il nuovo commissario tecnico Jorge Jesus. Alla base dell'interesse del primo ministro ci sarebbe anche il rapporto personale e la stima che lo legano a Jorge Jesus. Il coinvolgimento di una figura istituzionale di primo piano aggiunge dunque un ulteriore elemento a una vicenda che ha progressivamente assunto una rilevanza più ampia. Ronaldo rappresenta infatti una delle figure più riconoscibili della storia del calcio portoghese e ogni sviluppo sul suo rapporto con la Nazionale continua a generare particolare attenzione nel Paese.
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