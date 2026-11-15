A undici anni dall'ultima apparizione ufficiale con la maglia del Fluminense contro il Goiás, Ronaldinho ha rimesso gli scarpini ai piedi per disputare l'intero primo tempo della sfida romagnola tra Ravenna e Forlì. Dall'alto dei suoi quarantasei anni, il fuoriclasse brasiliano ha regalato sprazzi di puro talento al pubblico, partecipando attivamente all'azione del vantaggio prima di lasciare il terreno di gioco nell'intervallo tra gli applausi dell'intero stadio.

La mossa tattica di Mandorlini e l'avvio di gara

Per mettere a proprio agio l'illustre ospite, l'allenatore del Ravenna Andrea Mandorlini (seconda forza del Girone B di Serie C) ha abbandonato temporaneamente il consueto 4-3-3 per disegnare un 4-3-1-2 cucito su misura, concedendo a Ronaldinho la libertà di svariare sulla trequarti senza eccessivi compiti di ripiegamento.

La partenza dei giallorossi è stata però contrattta di fronte a un Forlì tutt'altro che disposto a recitare il ruolo della comparsa, capace anzi di spaventare i padroni di casa colpendo una clamorosa traversa con Mattioli. A scuotere il Ravenna ci ha pensato proprio il numero dieci brasiliano: su un suo calcio d'angolo battuto con precisione dalla destra, lo stacco aereo di Donati ha costretto il portiere Martelli a un intervento prodigioso.

Lo zampino sul vantaggio di Donati e la standing ovation

Il duetto su palla inattiva è stato soltanto il preludio al gol dell'1-0, firmato poco dopo dallo stesso Donati (prodotto del settore giovanile dell'Inter con trascorsi anche nella prima squadra del Bayer Leverkusen). L'azione è nata ancora una volta dai piedi educatissimi di Ronaldinho, abile a far filtrare un pallone rasoterra da sinistra verso destra per Lonardi, il quale ha rifinito per il destro a incrociare vincente del compagno.

Nonostante il mancato appuntamento personale con il trecentesimo gol in carriera, la prestazione del brasiliano ha confermato una sensibilità tecnica intatta. Verso lo scadere della prima frazione Mandorlini ha avviato il riscaldamento dell'attaccante titolare Maggio, formalizzando la sostituzione all'intervallo. Prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi,Ronaldinho si è così goduto la meritatissima standing ovation dello stadio e l'abbraccio dei tantissimi appassionati accorsi a Ravenna per celebrare il suo ritorno sul prato verde.

Le parole di Ronaldinho

È andata benissimo, ho giocato con tanti giovani. Mi sento molto bene. Sarei rimasto di più in campo, è passato tutto troppo velocemente. Non lo so se tornerò. Se il presidente mi chiama torno. Quando ha bisogno di me, io ci sono. Tornare a giocare, vivere i momenti nello spogliatoio, è stato bellissimo. Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita.

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Alla fine del suo spezzone di gioco in campo, Ronaldinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport: