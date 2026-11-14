VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

Una bella carriera fra l'Italia (con le maglie di Verona e Roma) e la Germania, condita dal trionfo Mondiale a Italia '90, e adesso l'ingresso in politica? Possibile. Stiamo parlando di Thomas Berthold, l'ex difensore classe 1964 cresciuto nell'Eintracht Francoforte, arrivato in Serie A nel 1987 con il Verona per poi passare alla Roma nel 1989.

Ora, a 62 anni, il suo nome torna alla ribalta per motivi ben diversi dal campo da gioco. Secondo quanto anticipato da Bild, il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) intende candidarlo alla presidenza della Repubblica federale tedesca. Un'indiscrezione che si inserisce in un percorso già segnato da posizioni controverse: durante la pandemia Berthold aveva criticato le restrizioni anti-Covid partecipando alle proteste del movimento "Querdenker", oltre ad aver attaccato la politicizzazione del calcio ai tempi del Black Lives Matter e preso le distanze dagli appelli del mondo sportivo contro l'estrema destra.