L'attaccante viola Mateo Pellegrino: "La Juve in estate? Nessun rimpianto, la Fiorentina è la scelta giusta per me".

Filippo Caroli
Bayer 04 Leverkusen v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4

FOCUS VN - Hojbjerg, il pupillo di Guardiola per il centrocampo: il profilo

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il centravanti viola Mateo Pellegrino ha parlato anche dell'interesse della Juve in estate nei suoi confronti:

Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando fac­cio una scelta sono certo che sia quella giu­sta. E la Fio­ren­tina lo è. Mi trovo molto bene con i com­pa­gni, sento la fidu­cia e provo a ripa­garla con il lavoro quo­ti­diano.
FIORENTINA VS JUVENTUS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti