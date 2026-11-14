L'attaccante viola Mateo Pellegrino: "La Juve in estate? Nessun rimpianto, la Fiorentina è la scelta giusta per me".
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Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il centravanti viola Mateo Pellegrino ha parlato anche dell'interesse della Juve in estate nei suoi confronti:
Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano.
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