Restyling Franchi, e poi? Diritto di superficie per diventare proprietari (a tempo) dello stadio

Sorpresa: lo Juventus Stadium non è un impianto di proprietà. Proprio così, almeno da un punto di vista tecnico. Stesso discorso vale per la Dacia Arena ed il Gewiss Stadium, futura casa dell’Atalanta. Il perché si riassume in tre semplici parole: diritto di superficie. Si tratta dell’ art. 952 del Codice Civile, che recita: “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.

Semplificando e declinando, senza perdersi nella traduzione dal burocratichese all’italiano, il diritto di superficie è l’istituto che garantisce la possibilità all’amministrazione comunale di cedere a tempo determinato la proprietà dello stadio. Tra i club ad usufruirne, oltre alle già citate Juventus, Udinese e Atalanta, potrebbe esserci presto anche la Fiorentina, nel caso in cui la soprintendenza dia il via libera alla ristrutturazione del Franchi (confermati i due mesi di attesa prima della risposta al progetto dell’architetto Casamonti).

Tale opzione – che ovviamente ha un costo (a Udine 4,55 milioni, ad esempio) – permetterebbe alla società viola di andare oltre i vantaggi derivati dalla semplice concessione che attualmente la lega al comune di Firenze nella gestione dello stadio. D’altronde, è difficile immaginare che un investimento del genere venga varato a fondo perduto. L’argomento è stato affrontato ieri nella riunione tra Commisso, il sindaco Dario Nardella ed il soprintendente ai beni culturali dott. Andrea Pessina. Le parti sono d’accordo: qualora si dovesse davvero puntare sul restyling del Franchi, la durata della cessione del diritto di superficie alla Fiorentina avrà durata di 99 anni.

