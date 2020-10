Pres. Spezia: “Per noi questa Serie A è storica: ogni partita sarà battaglia”

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha raccontato ai taccuini di Fanpage le sue sensazioni dopo le prime settimane di Serie A per le Aquile, prossimi avversari della Fiorentina, facendo il punto su quanto vissuto fino a questo momento. Di seguito un estratto delle sue parole: “Il nostro avvio di campionato è stato un po’ anomalo, particolare, perché purtroppo, come tutti sappiamo, non è un campionato normale. È stata una partenza ad handicap e per una società piccola è già difficile, ma i giocatori e il mister stanno lavorando bene: ogni partita sarà una battaglia. Certamente è stato un po’ diverso da quello che si poteva aspettare una società che era per la prima volta nella storia in Serie A, ma speriamo di avere presto il nostro pubblico in questo torneo storico”.