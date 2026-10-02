Edon Zhegrova, accostato anche alla Fiorentina durante la scorsa estate, ha spiegato a Sport Mediaset dal ritiro del Kosovo perché ha scelto di restare alla Juventus:

«Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande».

L’esterno ha ribadito la volontà di affermarsi in bianconero:

«Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose».

Sull’esclusione dalla lista per l’Europa League ha dichiarato:

«Una scelta di Spalletti, farò del mio meglio, rispetto ogni decisione. Abbiamo una grande squadra, giochiamo per vincere». Infine, sul confronto con l’Inter: «Non voglio parlare di questo, ma la Juventus è sempre meglio»