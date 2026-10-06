Giorgio Perinetti, dirigente di lungo corso con un passato tra Siena, Palermo e Genoa, tra le altre, ha commentato attraverso i suoi profili social il momento del calcio italiano provando a proiettarsi in avanti. Perinetti si è divertito a tracciare una formazione futuribile per la Nazionale italiana, indicando alcuni talenti emergenti nei vari ruoli, mischiando calciatori già attualmente in Serie A con talenti che militano nel campionato Primavera.

La curiosità è che 2/11 dei giocatori citati sono di proprietà della Fiorentina. Il primo è Niccolò Turnone, difensore e capitano della Primavera viola classe 2007 che nei giorni scorsi si è raccontato in esclusiva qui su Violanews. Il secondo è Federico Croci, l'attaccante classe 2010 che ha già esordito in prima squadra e che ha gli occhi addosso di tutti gli addetti ai lavori. E' il più giovane degli 11 citati da Perinetti.

A seguire la sua formazione per il futuro (4-3-3): Lupo (portiere Lecce), Lulli (terzino Roma), Turnone (centrale Fiorentina), Corradi (centrale Juventus), Cacciamani (terzino Torino), Pisilli (Roma), Romano (Cagliari), Dagasso (Venezia), Luongo (Torino), Pio Esposito (Inter), Croci (Fiorentina).