Momenti di grande apprensione in casa Bayern Monaco per Vincent Kompany. Il tecnico belga è stato trasportato in ospedale dopo essere crollato mentre assisteva a un allenamento della squadra riserve. Negli ultimi giorni Kompany era già stato debilitato da un’infezione virale, che lo aveva costretto a saltare alcune sedute e a ridurre la propria attività.

Il Bayern ha comunicato che l’allenatore resterà sotto osservazione e sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi, mentre lo staff tecnico guiderà la squadra fino a nuovo ordine. Le sue condizioni vengono indicate come stabili e il club ha ribadito che la priorità assoluta resta il completo recupero del tecnico.