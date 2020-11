Parma, 24 convocati per la Fiorentina: torna Bruno Alves, out Sprocati

Sono ventiquattro i convocati di Fabio Liverani per la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Tornano tanti assenti delle ultime settimane come Nicolussi Caviglia, Bruno Alves, Scozzarella e Juan Brunetta, alla prima chiamata con i grandi. Out invece Mattia Sprocati e Andrea Adorante. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: Balogh, B. Alves, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Inglese, Gervinho, Karamoh.