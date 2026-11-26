L'Europa porta bene a Lorenzo Paratici, figlio di Fabio. La Roma batte il Psg in Youth League grazie ai suoi gol
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Per un Paratici che fatica, ce n'è un altro che stupisce. Stiamo parlando di Lorenzo, il figlio del dirigente viola. L'attaccante della Roma Primavera ieri si è regalato una serata da sogno, segnando una doppietta contro il Psg in Youth League. L'1-2 finale ha consentito ai giallorossi si staccare il pass per i sedicesmi, con una giornata di anticipo.
Paratici ha un feeling particolare con l'Europa, dato che ha messo a segno 6 gol in 4 partite, una media alla Malen. Gasperini lo osserva, e secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a convocarlo in prima squadra, non appena lo riterrà pronto al salto.
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