Per un Paratici che fatica, ce n'è un altro che stupisce. Stiamo parlando di Lorenzo, il figlio del dirigente viola. L'attaccante della Roma Primavera ieri si è regalato una serata da sogno, segnando una doppietta contro il Psg in Youth League. L'1-2 finale ha consentito ai giallorossi si staccare il pass per i sedicesmi, con una giornata di anticipo.

Paratici ha un feeling particolare con l'Europa, dato che ha messo a segno 6 gol in 4 partite, una media alla Malen. Gasperini lo osserva, e secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a convocarlo in prima squadra, non appena lo riterrà pronto al salto.