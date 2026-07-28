Rivoluzione Italia: Claudio Ranieri in pole come nuovo direttore tecnico, mentre per la panchina azzurra avanza il ritorno di Mancini.
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Dopo il caos che ha travolto l'ambiente Italia negli ultimi giorni, culminato con la bocciatura della candidatura di Andrea Pirlo e le ormai certe dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, si prova a ripartire da un profondo rinnovamento societario e tecnico.
Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky, la svolta potrebbe passare da due nomi di primo piano: Claudio Ranieri è attualmente il candidato forte per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, mentre in cima alla lista per la panchina come commissario tecnico svetta la figura di Roberto Mancini.
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