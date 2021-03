Nazionale, Mancini: “Tutte le partite sono difficili, ma noi siamo qui per vincere”

L’Italia di Mancini scenderà di nuovo in campo domani sera a Sofia per affrontare la Bulgaria nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. “Tutte le gare sono difficili – conferma Mancini nella conferenza stampa della vigilia – e vanno affrontate con la massima concentrazione. Ma noi siamo qui per vincere”. “La Bulgaria – prosegue il Commissario tecnico – è in un momento di ricambio, ha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso. Affronteremo una squadra diversa dall’Irlanda, magari meno fisica, ma molto più tecnica. E tra l’altro su un campo molto difficile”.

– LA PROBABILE FORMAZIONE DEGLI AZZURRI: VIOLA ANCORA FUORI