Verso la Bulgaria: la probabile formazione della Nazionale

Domani sera contro la Bulgaria la Nazionale italiana vedrà qualche cambio in formazione rispetto alla vittoria contro l’Irlanda del Nord. Come riporta Sky Sport, ci saranno cinque cambi: Acerbi e Spinazzola in difesa per Chiellini ed Emerson Palmieri, a centrocampo il giallorosso Pellegrini farà spazio a Barella mentre in attacco Belotti e l’ex viola Chiesa rileveranno l’acciaccato Berrardi ed Immobile. Ancora niente, dunque, per Castrovilli e Biraghi.

Questa la formazione (4-3-3 il modulo): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.