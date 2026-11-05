Aurelio De Laurentiis non ha avviato alcuna trattativa per portare Stefano Pioli sulla panchina del Napoli. A fare chiarezza sul canale YouTube è Fabrizio Romano, che ha risposto alle crescenti richieste dei tifosi e degli addetti ai lavori: "In questo momento il Napoli non ha contattato Pioli e non sta trattando con lui. De Laurentiis lo ha trattato in passato, è stato un paio di volte nella lista dei partenopei ed è stato in contatto con il presidente. Sicuramente c'è un filo conduttore da questo punto di vista, ma oggi non ci sono stati contatti, trattative o discorsi avviati". Romano ha poi paragonato l'accostamento di Pioli a quello estivo di Palladino (poi finito al Bologna), definendo tali voci come semplici "ipotesi giornalistiche di allenatori liberi".

La disponibilità di Pioli e la posizione del club

Nonostante la mancanza di mosse ufficiali da parte della dirigenza partenopea, il profilo dell'ex tecnico di Fiorentina e Milan resta uno dei più accattivanti in caso di ribaltone: "È chiaro che se il Napoli sceglie di cambiare allenatore e chiama Pioli, l'ex tecnico viola a Napoli ci va a piedi. Su questo non ci sono dubbi, visto che deve anche riscattarsi dopo le ultime esperienze". Per il momento, tuttavia, la posizione della società azzurra resta legata all'evoluzione dei risultati del campo, in un momento delicatissimo per il proseguo della stagione.